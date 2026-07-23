В Сочи обновили данные о работе автозаправочных станций

По состоянию на 09:00 23 июля в Сочи продолжают работать 50 автозаправочных станций. На 30 АЗС по решению собственников сохраняются ограничения на отпуск топлива. Горючее отпускают только в топливные баки автомобилей, а максимальный объем заправки составляет 30 л на одно транспортное средство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным на утро 23 июля, бензин АИ-100 имеется на 25 АЗС, АИ-95 — на 33 станциях, АИ-92 — на 34, дизельное топливо — на 39, сжиженный газ — на 11 автозаправочных станциях.

На двух АЗС сети «Роснефть» топливо реализуют только по топливным картам. Еще на одной АЗС «Лукойл» аналогичное ограничение действует только на бензин, при этом дизельное топливо на этой станции отпускают без использования топливной карты.

Еще три автозаправочные станции временно не отпускают топливо. Пять АЗС находятся на плановом ремонте.

Жителей и автомобилистов призвали не приобретать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. О дальнейших изменениях ситуации пообещали сообщить дополнительно.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что город обеспечен топливом, поставки идут без сбоев, а ситуация полностью контролируется совместно с краевым штабом. Мэр подчеркнул, что южное направление является приоритетным, и губернатор Вениамин Кондратьев уже работает с федеральными структурами для бесперебойного снабжения. По его словам, большинство АЗС курорта отпускают бензин и дизель, а разумные ограничения (до 30 литров в бак) введены лишь на части станций для предотвращения ажиотажа. Господин Прошунин также отметил, что закрытые АЗС связаны с плановым ремонтом или техническими причинами, а любые точечные паузы в продажах носят временный характер и быстро устраняются.

Мария Удовик