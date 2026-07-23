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С начала года на водоемах Татарстана погиб 31 человек

С начала года на водных объектах Татарстана зарегистрировано 45 происшествий, в которых погиб 31 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Татарстану, главный государственный инспектор по маломерным судам Денис Мокеев.

С начала года на водоемах Татарстана погиб 31 человек

С начала года на водоемах Татарстана погиб 31 человек

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

С начала года на водоемах Татарстана погиб 31 человек

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Еще 25 человек, включая шестерых детей, удалось спасти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших и количество происшествий сократились на 13.

Чаще всего трагедии происходили из-за падения в воду с берега или сооружений, а также по неустановленным причинам — 15 погибших. Еще девять человек, в том числе двое детей, утонули при купании в необорудованных местах. По четыре человека погибли при происшествиях с маломерными судами, двое — после падения с сапборда, один человек провалился под лед.

Анна Кайдалова