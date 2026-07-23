С начала года на водных объектах Татарстана зарегистрировано 45 происшествий, в которых погиб 31 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Татарстану, главный государственный инспектор по маломерным судам Денис Мокеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года на водоемах Татарстана погиб 31 человек

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ С начала года на водоемах Татарстана погиб 31 человек

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Еще 25 человек, включая шестерых детей, удалось спасти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число погибших и количество происшествий сократились на 13.

Чаще всего трагедии происходили из-за падения в воду с берега или сооружений, а также по неустановленным причинам — 15 погибших. Еще девять человек, в том числе двое детей, утонули при купании в необорудованных местах. По четыре человека погибли при происшествиях с маломерными судами, двое — после падения с сапборда, один человек провалился под лед.

Анна Кайдалова