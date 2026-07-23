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Бесхозяйному памятнику Ленину в Удмуртии нашли собственника

Памятник вождю революции Ленину в Кизнере отдали в собственность муниципалитета. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, мемориальный объект считался бесхозяйным.

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

С соответствующим заявлением в Кизнерский райсуд Удмуртии обратилась местная администрация. «Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что памятник действительно является бесхозяйным объектом недвижимости»,— говорится в сообщении.

О том, сколько времени памятник не имел собственника, не сообщается. Суд передал объект администрации. Решение направлено на обеспечение сохранности памятника и дальнейшего ухода за ним.