В Карелии увеличили лимит отпуска бензина до 40 литров

Власти Карелии увеличили лимит отпуска бензина на автозаправочных станциях с 30 до 40 литров. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Карелии повысили лимит на заправку бензином на АЗС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Власти Карелии повысили лимит на заправку бензином на АЗС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По его словам, в настоящее время в регионе работают 52 АЗС. Решение об увеличении лимита принято для стабилизации ситуации с обеспечением топливом.

При этом ограничения на отпуск дизельного топлива и заправку большегрузного транспорта остаются прежними. Водители смогут приобрести до 60 литров дизеля, а для грузовых автомобилей лимит составляет 250 литров.

Для ускорения поставок топлива в Карелию также увеличено количество бензовозов. По словам Парфенчикова, логистику усилили совместно с компанией «Роснефть», что уже позволило сократить очереди на заправках.

Запрет на отпуск топлива в канистры в республике продолжает действовать.

Матвей Николаев