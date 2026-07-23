Доход от возврата объектов недвижимости в Удмуртии в оборот достиг 1 млрд рублей

3,2 тыс. неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков в Удмуртии ввели в экономический оборот за последние три года. Доходы от их продажи и сдачи в аренду превысили 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Один из характерных примеров — здание на улице Ухтомского, 22 в Ижевске. Почти 10 лет, с 2016 года, минимущество Удмуртии искало способы вовлечения этого объекта в оборот. В марте 2025 года состоялись торги, по итогам которых здание передано в аренду для размещения центра оказания социальных услуг и профилактики заболеваний»,— говорится в сообщении.

Всего за три года было выявлено почти 4,6 таких объектов. Среди используемых механизмов по вводу жилья в оборот — передача в аренду и безвозмездное пользование, закрепление за учреждениями в оперативное управление, продажа на торгах.

Карина Пырина