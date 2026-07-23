В Ярославле в ДТП пострадали мотоциклист и велосипедист

В Ярославле два человека пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла и велосипеда на улице Большой Норской. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

22 июля в 19:33 неподалеку от стадиона «Красный перевал» столкнулись мотоцикл Suzuki и велосипед. В результате ДТП 32-летнему водителю мотоцикла назначили амбулаторное лечение, а 63-летнюю велосипедистку госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова