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В Ярославле в ДТП пострадали мотоциклист и велосипедист

В Ярославле два человека пострадали в результате ДТП с участием мотоцикла и велосипеда на улице Большой Норской. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

22 июля в 19:33 неподалеку от стадиона «Красный перевал» столкнулись мотоцикл Suzuki и велосипед. В результате ДТП 32-летнему водителю мотоцикла назначили амбулаторное лечение, а 63-летнюю велосипедистку госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова

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