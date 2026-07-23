Ярославское правительство опровергло данные о компенсациях продавцам Wildberries

Правительство Ярославской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о приеме заявлений на выплату компенсаций предпринимателям, чьи товары были утрачены в логистических центрах Wildberries. Об этом власти сообщили в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Публикация в соцсетях сопровождалась фейковым нормативно-правовым актом, а также указанием номеров телефонов, по которым следует обращаться в случае возникновения вопросов.

«Информация не соответствует действительности. Не поддавайтесь на провокации. Доверяйте только официальным источникам»,— говорится в сообщении.

«Ъ» сообщал, что ВСУ ударили по складам Wildberries в Московской и Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях 18 и 22 июля. Компания пообещала выплаты продавцам, чьи товары были повреждены при атаках.

Алла Чижова