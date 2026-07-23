В Ставрополе число маршрутов с регулируемым тарифом выросло почти вдвое

В Ставрополе с начала 2026 года количество автобусных маршрутов, работающих по регулируемому тарифу, увеличилось с 11 до 21. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас в краевом центре действует 55 автобусных маршрутов, из которых 21 обслуживается по регулируемому тарифу, а 34 — по нерегулируемому. Ежедневно на линии выходит до 670 единиц общественного транспорта.

Как сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в 2027 году власти планируют перевести на регулируемый тариф более половины городских автобусных маршрутов. Одновременно продолжится обновление подвижного состава за счет автобусов средней и большой вместимости.

На поддержку муниципальных маршрутов в 2026 году из городского бюджета выделено более 25 млн руб. Кроме того, администрация совместно с перевозчиками планирует приобрести 53 новых автобуса на льготных условиях в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На обновление автобусного парка привлечено свыше 300 млн руб. бюджетных средств и еще более 447 млн руб. внебюджетного финансирования. Поставить новый транспорт на маршруты планируется до конца текущего года.

Валерий Климов