Ввод новых офисов в Петербурге за полгода сократился в десять раз
В первом полугодии 2026 года объем ввода новой офисной недвижимости в Санкт-Петербурге сократился в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков консалтинговой компании Maris, пишет «Деловой Петербург».
Аналитики Maris зафиксировали резкое снижение ввода офисной недвижимости в Петербурге
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
За шесть месяцев в городе ввели в эксплуатацию лишь два бизнес-центра общей арендопригодной площадью 7,4 тыс. кв. м. Это бизнес-центр Inside девелопера «Аквилон» и здание заводоуправления, принадлежащее ЗПИФ «Чайковский» под управлением «Балтинвест УК». Оба объекта расположены на Васильевском острове.
С учетом нового строительства общий объем качественной офисной недвижимости классов А и B в Петербурге к началу июля достиг 4,35 млн кв. м. Из них 1,51 млн кв. м приходится на бизнес-центры класса А, еще 2,84 млн кв. м — на объекты класса B.
По данным Maris, во втором полугодии девелоперы планируют ввести около 62 тыс. кв. м новых офисных площадей.
Спрос на офисную недвижимость также снизился. По итогам первого полугодия арендаторы заняли 57 тыс. кв. м офисов — это на 25% меньше, чем годом ранее. Наиболее востребованными оставались помещения в бизнес-центрах класса B. Крупнейшую долю спроса сформировали IT-компании, на которые пришлось 29% всех сделок. Второе место заняли предприятия, оказывающие услуги для бизнеса, с долей 15%.