Ввод новых офисов в Петербурге за полгода сократился в десять раз

В первом полугодии 2026 года объем ввода новой офисной недвижимости в Санкт-Петербурге сократился в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков консалтинговой компании Maris, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики Maris зафиксировали резкое снижение ввода офисной недвижимости в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Аналитики Maris зафиксировали резкое снижение ввода офисной недвижимости в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За шесть месяцев в городе ввели в эксплуатацию лишь два бизнес-центра общей арендопригодной площадью 7,4 тыс. кв. м. Это бизнес-центр Inside девелопера «Аквилон» и здание заводоуправления, принадлежащее ЗПИФ «Чайковский» под управлением «Балтинвест УК». Оба объекта расположены на Васильевском острове.

С учетом нового строительства общий объем качественной офисной недвижимости классов А и B в Петербурге к началу июля достиг 4,35 млн кв. м. Из них 1,51 млн кв. м приходится на бизнес-центры класса А, еще 2,84 млн кв. м — на объекты класса B.

По данным Maris, во втором полугодии девелоперы планируют ввести около 62 тыс. кв. м новых офисных площадей.

Спрос на офисную недвижимость также снизился. По итогам первого полугодия арендаторы заняли 57 тыс. кв. м офисов — это на 25% меньше, чем годом ранее. Наиболее востребованными оставались помещения в бизнес-центрах класса B. Крупнейшую долю спроса сформировали IT-компании, на которые пришлось 29% всех сделок. Второе место заняли предприятия, оказывающие услуги для бизнеса, с долей 15%.

Матвей Николаев