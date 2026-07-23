В Дагестане обнаружили нелегальную майнинг-ферму на 14 устройств

В селе Унцукуль Унцукульского района Дагестана выявили незаконную майнинг-ферму, подключенную к электросетям без договора с энергоснабжающей организацией. Об этом сообщили в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По данным энергокомпании, в ходе проверки на одном из объектов специалисты обнаружили 14 устройств для добычи криптовалюты. Мощность каждого из них составляла около 3,5 кВт, суммарная установленная мощность оборудования достигала примерно 49 кВт.

Как уточнили в «Дагэнерго», оборудование потребляло электроэнергию бездоговорно. На место были вызваны представители правоохранительных органов и оперативная группа. Майнинговое оборудование изъято, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В энергокомпании отметили, что нелегальный майнинг увеличивает нагрузку на электросети и трансформаторные подстанции, что может привести к аварийным отключениям и снижению надежности электроснабжения.

Валерий Климов