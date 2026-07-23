На Ставрополье выросло число дел о подростковом терроризме

В Ставропольском крае за первое полугодие 2026 года возбуждено 50 уголовных дел о преступлениях террористического характера с участием несовершеннолетних. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было зарегистрировано 49 таких дел. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС «Кавказ» сообщил руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Александр Перепелицын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По словам главы регионального следственного управления, еще несколько лет назад участие несовершеннолетних в террористической деятельности считалось чрезвычайным происшествием федерального масштаба, тогда как теперь подобные преступления фиксируются значительно чаще.

Как отметил Александр Перепелицын, злоумышленники активно используют психологическое воздействие на подростков. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов, а также предлагают несовершеннолетним «легкий заработок» через социальные сети и мессенджеры, вовлекая их в противоправную деятельность.

Кроме того, руководитель краевого управления СКР сообщил о росте числа преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По его словам, следователи проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение подобных преступлений.

Валерий Климов