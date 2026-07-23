Выбор квартир для долгосрочной аренды в Ижевске вырос на 40% за год

Предложение квартир для долгосрочной аренды в Ижевске за год увеличилось на 40%, сообщили в сервисе «Авито Недвижимости». Средняя арендная ставка в столице Удмуртии в июне составила 24,8 тыс. руб., снизившись на 1% за 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметный прирост предложения в Ижевске зафиксирован в сегменте однокомнатных квартир — на 55%. Количество предлагаемых для аренды двухкомнатных квартир увеличилось на 43%, трехкомнатных — на 13%, студий — на 19%.

«Большой объем предложения продолжает создавать для арендаторов комфортные условия выбора, а аренда сохраняет статус удобного способа улучшить жилищные условия для многих россиян,— комментирует руководитель категории долгосрочной аренды сервиса Константин Каменев.— По мере приближения к пику сезона, который традиционно приходится на август, интерес к долгосрочной аренде будет усиливаться, что может повлиять и на корректировку ставок».

Интерес к долгосрочной аренде в Ижевске за месяц вырос на 13%. Чаще всего пользователи платформы искали студии (+27% к маю), а также однокомнатные (+14%) и двухкомнатные (+11%) квартиры. Трехкомнатными интересовались на 3% чаще. Доля объявлений от собственников составляет 55% — на 4% больше, чем годом ранее.

В целом по России выбор доступного жилья за год увеличился на четверть. Среди городов самый заметный прирост предложения зафиксирован в Санкт-Петербурге (+76%), Липецке (+65%) и Екатеринбурге (+62%). В Ижевске этот показатель составил 40%.

Карина Пырина