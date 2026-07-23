В Ярославской области объявили беспилотную опасность

В Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 23 июля в 9:15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Учреждения продолжают работу в штатном режиме. Подразделения Минобороны и силовых ведомств отражают атаку дронов. Жителям рекомендуется покинуть открытые участки, зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, а также находиться в комнатах со сплошными стенами на безопасном расстоянии от окон.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский аэропорт закрыли во второй раз за сутки.

Алла Чижова