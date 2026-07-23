На Ставрополье задержали курьера телефонных мошенников с 3 млн рублей

Полицейские задержали 19-летнюю жительницу Астраханской области, подозреваемую в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стал 72-летний житель Изобильненского округа Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ведомства, пенсионеру позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Они убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой хищения, и предложили снять деньги со счета и передать их «доверенному лицу». Вскоре к дому потерпевшего приехала девушка, которой он передал 3 млн руб.

На следующий день злоумышленники вновь связались с пенсионером и заявили, что на его имя якобы пытаются оформить кредит на 2 млн руб. Мужчина уже собирался выполнить новые указания, однако перед этим позвонил сыну, который объяснил ему, что речь идет о мошенниках. После этого пенсионер обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера и задержали ее. Девушка призналась, что передала полученные деньги другому участнику схемы в Ставрополе. По ее словам, предложение о работе она нашла через бот для знакомств и считала, что работает курьером-экспедитором.

Следственный отдел ОМВД России «Изобильненский» возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время полиция устанавливает личности остальных участников преступной схемы.

Валерий Климов