Ярославский аэропорт закрыли второй раз за сутки

Росавиация ввела ограничения на полеты в ярославском аэропорту (Туношна) 23 июля в 9:04. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения вводились и ночью, но были сняты утром. Аэропорт был закрыт с 1:57 до 7:16. В это время рейсов запланировано не было. Дневной рейс из Санкт-Петербурга и обратно в онлайн-табло пока значится по расписанию.

Режим беспилотной опасности в регионе был объявлен в 9:15, ранее его ввели в соседней Костромской области.

Антон Голицын