Роспотребнадзор проверил воздух в Тюмени по просьбам жителей

В ответ на жалобы жителей Тюмени на неприятный запах Роспотребнадзор провел замеры атмосферного воздуха в районе улиц Муравленко и Камчатской, сообщили в ведомстве по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Результаты проверок не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: концентрации сероводорода и аммиака оказались ниже установленных санитарными нормативами гигиенических показателей. Исследования выполнены аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

Планируется проведение дополнительных замеров на городской набережной, у аквапарка, а также в населенных пунктах Якуши, Мальково и Ошкукова Тюменского района.

Ранее СМИ сообщали, что река Тура в Тюмени резко изменила цвет и стала источать неприятный запах на фоне паводка. Ухудшение качества воды в «Росводоканале Тюмени» назвали критическим: такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось.

Ирина Пичурина