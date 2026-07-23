В Кингисеппском районе задержали двух подозреваемых в наркоторговле

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержаны двое мужчин, которых подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские и ФСБ задержали предполагаемых продавца и покупателя наркотиков в Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полицейские и ФСБ задержали предполагаемых продавца и покупателя наркотиков в Ленобласти

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным полиции, 21 июля сотрудники уголовного розыска совместно с региональным управлением ФСБ задержали 42-летнего жителя Кингисеппа и его 40-летнего знакомого. Следствие полагает, что старший из мужчин намеревался продать своему знакомому психотропное вещество и гашиш.

После срыва предполагаемой сделки правоохранители провели обыск на даче подозреваемого в садоводстве «Фосфорит». Там были обнаружены около 854 граммов амфетамина, таблетки МДМА, гашиш, электронные весы и упаковочные материалы.

В полиции уточнили, что оба задержанных ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о хранении наркотических средств и психотропных веществ, а также о покушении на их сбыт. Подозреваемые задержаны на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Матвей Николаев