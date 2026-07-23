Кратковременные дожди и до +20 градусов ожидаются в Петербурге 23 июля

Жителей Санкт-Петербурга 23 июля вновь ожидает дождливая и прохладная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Циклон сохранит прохладную и дождливую погоду в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Циклон сохранит прохладную и дождливую погоду в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По словам синоптика, погодные условия в городе продолжит определять циклон, центр которого смещается в западные районы Архангельской области. В течение дня в Петербурге сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха составит плюс 18–20 градусов, что ниже климатической нормы для второй половины июля. В Ленинградской области столбики термометров покажут от плюс 16 до плюс 21 градуса.

Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление в течение дня продолжит расти и достигнет 757 мм ртутного столба, однако останется немного ниже нормы.

Матвей Николаев