СК завел дело после гибели подростка на пруду в Удмуртии

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка на пруду Булай в Увинском районе. Мальчик утонул, сообщили в ведомстве.

Несчастный случай произошел 22 июля. Ребенок находился на водоеме без присмотра взрослых, пруд не оборудован для купания. Тело подростка обнаружили и подняли из воды очевидцы, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.