Число погибших в ДТП в Тюменской области за полгода снизилось на 17,5%

В Тюменской области в период с января по июнь количество погибших в ДТП сократилось на 17,5%, сообщил в мессенджере Max губернатор Александр Моор. Всего за этот период произошло 1165 аварий, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало меньше. Их основной причиной стало несоблюдение ПДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Глава региона провел рабочую встречу с начальником управления Госавтоинспекции Андреем Миллером, в ходе которой были подняты вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. «Еще одно направление, которое остается для нас приоритетным — снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних. Сотрудники дорожной полиции продолжают фиксировать случаи, когда детей перевозят с нарушениями. Поэтому будем наращивать не только технические возможности, но и усиливать профилактическую работу»,— сказал господин Моор.

Кроме того, тюменцы с конца мая 746 раз воспользовались ботом в Max «АвтоПомощник72». Сервис позволяет удаленно записаться на разбор ДТП без пострадавших, а также получить доступ к порталу Госуслуг для оформления европротокола.

Ирина Пичурина