Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ростовской областью
В ночь на 22 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, беспилотник был уничтожен в Чертковском районе.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском районе», — написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Других подробностей происшествия власти региона не приводят.