МЧС предупредило о возможных смерчах над Черным морем

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря у побережья региона. Штормовое предупреждение распространяется на участок от Анапы до Магри и будет действовать до конца недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, опасные метеорологические явления прогнозируются днем и до конца суток 23 июля, а также в течение 24, 25 и 26 июля. В этот период над морем на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется вероятность образования смерчей.

В МЧС уточнили, что речь идет об опасном явлении (ОЯ). Соответствующее предупреждение распространили для акватории Черного моря у берегов Краснодарского края. Спасатели призвали учитывать прогноз при планировании отдыха и пребывания в прибрежной зоне.

Ранее синоптики сообщали, что пик жары в Краснодарском крае пришелся на 21 июля. В ближайшие дни в регионе ожидается изменение погодных условий. По прогнозам, на смену высоким температурам придут сильные дожди, которые приведут к понижению температуры воздуха.

Кроме того, местами прогнозируются осадки категории опасного явления. Также сохраняется высокая вероятность выпадения крупного града. Неблагоприятные погодные условия, по данным синоптиков, будут наблюдаться в Краснодарском крае до конца недели.

В связи с ожидаемым ухудшением погоды в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Оно включает предупреждение об опасности формирования смерчей над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри, а также связано с прогнозируемыми сильными дождями и вероятностью других опасных метеорологических явлений.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, предупреждение будет действовать до конца суток 26 июля. Специалисты продолжают мониторинг метеорологической обстановки на территории региона и в акватории Черного моря.

Мария Удовик