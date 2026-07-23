В Дагомысе алабай без хозяина напал на таксу во время прогулки

Полиция Сочи проводит проверку по факту нападения алабая на таксу в поселке Дагомыс. Инцидент произошел в районе улицы Российской. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и опрашивают владельцев обеих собак. По предварительным данным, крупная собака сорвалась с привязи и напала на таксу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как ранее сообщила в одном из местных пабликов хозяйка пострадавших животных, поздно вечером она выгуливала таксу и йоркширского терьера по набережной Восточного Дагомыса в районе улицы Российской. Обе собаки находились на поводках. По ее словам, заметив вдалеке крупную собаку без хозяина, она решила изменить маршрут, чтобы избежать возможного конфликта. Несмотря на это, алабай, на котором был ошейник, подбежал и напал на таксу. Женщина попыталась отбить питомца и смогла вырвать его из пасти собаки. После этого она направилась в сторону дороги, однако алабай продолжил преследование.

Помощь женщине оказал случайный водитель. Он остановил автомобиль, отвлек агрессивную собаку и помог хозяйке животных покинуть место происшествия.

В полиции Сочи сообщили, что проводят проверку по факту нападения собаки на улице Российской в поселке Дагомыс. По предварительной информации, 72-летний владелец алабая пояснил сотрудникам полиции, что собака вырвалась с привязи, после чего напала на таксу.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Владельцев обеих собак опрашивают в рамках проверки. По ее итогам сотрудники полиции примут процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Мария Удовик