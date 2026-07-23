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Аэропорт Ярославля закрыли для полетов

В аэропорту Ярославля (Туношна) 23 июля введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе» в 1:57.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ведомство объяснило введенные меры требованиями безопасности. Беспилотная опасность на момент введения ограничений в Ярославской области не объявлялась.

В ярославской воздушной гавани 23 июля запланирован один рейс — из Санкт-Петербурга (13:00) и обратно (13:45).

Антон Голицын

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