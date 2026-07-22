Главные новости к вечеру 22 июля

В Ладожском озере нашли тела двух пропавших туристов из Петербурга. Они пропали 19 июля.

За ночь над Ленобластью сбили девять БПЛА. Жертв и разрушений нет.

В метро Петербурга задержали подозреваемого с самодельным взрывным устройством. Взрывчатку предполагалось использовать для установки на автомобиль сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В Кронштадте установили новые бетонные укрытия для защиты от БПЛА. Укрытия появились у остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах.

Горизбирком начнет рассматривать обращения кандидатов на следующей неделе. Несколькими днями ранее представители партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» массово получили извещения от ТИК о якобы имеющихся недостатках в их документах.

Петербуржцы смогут подать заявку для голосования на другом участке через МФЦ. Горожане и жители других регионов смогут подать заявки на включение в программу «Мобильный избиратель» для голосования на «чужом» избирательном участке в 64 отделениях МФЦ.

Беглов представил нового генерального директора «Ленфильма». Им стал Дмитрий Давиденко.

В Петербурге предложили ввести водительские права для электросамокатов.

Стало известно, сколько за 2025 год заработали губернаторы Северо-Запада. На первом месте расположился глава Карелии Артур Парфенчиков с заработком в 14,7 млн рублей за год. На втором — губернатор Ленобласти Александр Дрозденко — он заработал 10 млн рублей. Третье место занял губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который отчитался о заработке в 7,9 млн рублей, меньше заработок только у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — 5 млн.

ДОМ.РФ в третий раз выставил на торги историческую казарму XIX века в Кронштадте. Начальная цена объекта составляет 355,72 млн рублей.

В Архангельской области продлили меднаблюдение после вспышки инфекции в лагере. Вспышка инфекции затронула 13 детей в возрасте от 7 до 10 лет и троих взрослых.

Санаторий Андрея Малахова в Мурманской области задолжал ФНС 3,6 млн рублей.

Карина Дроздецкая