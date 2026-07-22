Главные новости за 22 июля. Кавказ

Возгорание на территории логистического комплекса в Невинномысске локализовано. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации. Все задействованные на месте происшествия службы работают в штатном режиме.

В Дагестане заключили под стражу бывшего главу Каспийска Бориса Гонцова.

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») после массированной атаки беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском и Ставропольском краях. О возбуждении дела утром 22 июля сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В Дагестане 22 июля официально ввели в эксплуатацию Новолакскую ветроэлектростанцию мощностью 300 МВт, которая стала крупнейшим действующим объектом ветроэнергетики в России, сообщает пресс-служба главы администрации РД.

Власти Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня в зоне пожара на территории логистического комплекса Wildberries в Невинномысске, который загорелся после ночной атаки беспилотников. По словам губернатора Владимира Владимирова, решение приняли для привлечения дополнительных сил и средств к ликвидации последствий. К тушению пожара подключили пожарный вертолет МЧС России.