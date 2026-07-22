Жителя Петрозаводска осудили на 15 лет по делу о госизмене

Верховный суд Карелии вынес приговор 33-летнему жителю Петрозаводска по делу о государственной измене и публичных призывах к деятельности против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным суда, мужчина по заданию украинских спецслужб собирал и передавал через интернет сведения, в том числе о военных объектах, а также склонял других людей к диверсионной деятельности, финансовой и материально-технической поддержке украинских вооруженных формирований.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, ограничение свободы на один год и трехлетний запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов и электронных устройств в интернете. Имущество, использовавшееся при совершении преступлений, конфисковано в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Карина Дроздецкая