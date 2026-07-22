В Ладожском озере нашли тела двух пропавших туристов из Петербурга

В Ладожском озере обнаружили тела мужчины и женщины, пропавших после происшествия 19 июля. Об этом сообщили в МЧС по Ленинградской области.

Поисковые работы проводил поисково-спасательный отряд из Приозерска.

Группа из 14 туристов, в том числе пятеро детей, отправилась по реке Тихой из Приозерска. Из-за сильного ветра лодки вынесло в акваторию Ладожского озера. Ранее удалось спасти 12 человек, поиски еще двоих продолжались несколько дней из-за сложных погодных условий и высокой волны.

Карина Дроздецкая