«Лискимонтажконструкция» отказалась от претензий к московскому металлообработчику

В Арбитражный суд Воронежской области поступил отказ местного АО «Лискимонтажконструкция» от иска к московскому ООО «БТ Свап» на 72,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Такое ходатайство предприятие подало в июне, повторно подтвердив 14 июля. Иск поступил в суд 25 мая. Суть требований и причины отказа пока не раскрываются. Это первый спор между компаниями.

По данным Rusprofile, ООО «БТ Свап» зарегистрировано в Москве в июне 2007 года. Компания специализируется на обработке металлов и нанесении покрытий. Уставный капитал составляет 48 млн руб. Генеральный директор и единственный владелец — Акмал Юсупходжаев. По итогам 2025 года выручка общества сократилась на 44%, до 948,8 млн руб., а чистый убыток увеличился до 367,7 млн руб. против 135,8 млн руб. годом ранее. При этом по итогам 2023 года компания получила 523,4 млн руб. чистой прибыли. АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в Лисках Воронежской области в 1993 году. Основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов. Владельцы общества публично не раскрываются. Вместе с тем ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года предприятие у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе. С бизнесменом также связывают зарегистрированные по тому же адресу ООО «Лискинский арматурный завод» и ООО «ГСПГТ Воронеж», реализующее в Острогожском районе проект по производству сжиженного природного газа. Генеральный директор АО — Сергей Цивилев. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 8,4 млрд руб., чистый убыток — 1,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Лискимонтажконструкции» отказали во взыскании 311,2 млн руб. с ООО «Синарастройкомплект».

Анна Швечикова