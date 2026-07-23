«Свеза» примеряет рентабельность на картоне

6 июля 2026 года в структуре группы «Свеза» появилось отдельное юридическое лицо ООО «ММПОФ Диджитал Лаб». Сфера деятельности компании — производство картонной упаковки. В пресс-службе группы подтвердили выделение этого направления в отдельную компанию. Эксперты считают, что у нее есть шанс занять маржинальную часть рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «ММПОФ Диджитал Лаб» зарегистрировано в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области, обратил внимание «Ъ Северо-Запад». Единственным учредителем общества выступает ООО «Свеза» (51% доля принадлежит ООО «Фор Инвест», 49% — ООО «Севергрупп»). В видах деятельности нового юрлица указаны производство прочих изделий из бумаги и картона, бумажной и картонной тары, бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и прочие виды полиграфической деятельности.

В пресс-службе группы уточнили, что новое подразделение специализируется на производстве картонной упаковки и тубусов различного назначения — от сувенирной продукции до упаковки продуктов питания и алкогольных напитков. «В дальнейшем планируем развитие цифровой полиграфии для усиления компании на рынке. Выделение этого направления в отдельную компанию позволяет обеспечить его более гибкое развитие, ускорить запуск новых продуктов и расширить ассортимент упаковочных решений для бизнеса»,— сказали в компании.

По данным финансовой отчетности ООО «Свеза» за 2025 год, выручка компании составила 27,6 млн рублей, а чистая прибыль — 46,4 млн.

По мнению генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, у «ММПОФ Диджитал Лаб» есть шанс занять более маржинальную часть упаковочного рынка за счет коротких тиражей, сезонных серий и быстрых перезапусков дизайна. «Отдельное юрлицо оправданно, так как оно обеспечит команде собственный P&L (Profit and Loss) и повысит клиентоориентированность и скорость решений»,— рассуждает аналитик.

Цифровая полиграфия хорошо отвечает тренду на сокращение тиражей, так как у производителей сейчас становится больше SKU (Stock Keeping Unit — единица складского учета), промокампаний и локальных запусков, а хранить большие запасы упаковки невыгодно, продолжает господин Бурмистров. На его взгляд, преимущество «Свезы» в том, что проект появляется внутри бумажно-упаковочного контура: в группе есть «Кама» (картонно-бумажный комбинат) и предприятия «ММПОФ» (активы «ММ Полиграфоформления»). «Если подразделение сможет продавать комплексное решение, включающее материал, конструкцию, печать и готовое изделие, то синергия будет реальной. Главный риск связан с уровнем загрузки мощностей, стоимости капитала и зависимости от импортных запчастей и компонентов»,— предупреждает аналитик.

Александра Тен