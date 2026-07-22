В Ленобласти по «гаражной амнистии» оформили уже 20 тысяч объектов

Госдума продлила действие «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Ленинградская область остается лидером по числу оформленных в упрощенном порядке гаражей — жители региона зарегистрировали уже около 20 тысяч объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы капитальных гаражей, построенных до 29 декабря 2004 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы капитальных гаражей, построенных до 29 декабря 2004 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметила председатель областного комитета по управлению госимуществом Марина Тоноян, программа действует с сентября 2021 года и позволяет гражданам без лишних сложностей оформить в собственность капитальный гараж и земельный участок под ним.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы капитальных гаражей, построенных до 29 декабря 2004 года, если объект не признан самовольной постройкой. Одновременно сохраняются и действующие упрощения процедуры, в том числе сокращенные сроки рассмотрения заявлений и возможность не предоставлять технический план в отдельных случаях.

Карина Дроздецкая