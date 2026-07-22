Главные новости за 22 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

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Арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил иск прокуратуры к владельцу ГК «Развитие» Сергею Гончарову, признав недействительной сделку по приобретению части земельного участка на улице Березовая Роща. Вместе с тем суд не стал изымать площадку под строящимся ЖК «Метрополь», обязав выплатить минимуществу региона 52,9 млн руб. стоимости земли. Строительство возобновят уже в августе.

Досрочно прекращаются полномочия главы Шебекинского муниципального округа Белгородской области Андрея Гриднева. Врио губернатора Александр Шуваев, комментируя кадровое решение, заявил, что в условиях усилившихся атак ВСУ и роста интенсивности обстрелов и ударов БПЛА команда на месте должна работать «без права на ошибку». Информации о новом руководителе пока нет.

Курский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Никиту Селиверстова к десяти годам колонии строгого режима и штрафу 300 тыс. руб. за хищение из воинской части подствольного гранатомета и 20 гранатометных выстрелов, которые он впоследствии передал другому жителю региона.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов стал самым богатым среди глав регионов, выдвинутых «Единой Россией» на выборы в Госдуму и раскрывших сведения о доходах. Согласно опубликованным Центризбиркомом декларациям, в 2025 году он заработал 168,6 млн руб. Источниками указаны зарплата и доходы от ценных бумаг.

Власти Орловской области предупредили о распространении поддельного указа губернатора Андрея Клычкова о создании добровольных трудовых отрядов для помощи сельхозпредприятиям в уборочной кампании. В региональном правительстве подчеркнули, что документ является «фейком».

Удары по логистическим складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут быть квалифицированы как военные преступления в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом на брифинге в Женеве заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан.

Анна Швечикова