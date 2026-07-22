Главные новости за 22 июля. Сочи

На западной стороне обхода Адлера уже выполнено 65% от общего объема свайных работ — забурено 604 сваи из предусмотренных проектом. Параллельно строители возводят подпорные стены, бетонируют опоры эстакад и приступили к созданию разворотного кольца у санатория «Кудепста», а также обустраивают новое городское пространство с остановкой и парковкой у храма.

В Сочи врачи отмечают положительную динамику у семилетней девочки, раненной осколками БПЛА во время отражения атаки, ее выписку из Центра охраны материнства и детства планируют в течение ближайшей недели. Сейчас пациентка проходит курс антибактериальной терапии, а ситуация находится на личном контроле главы города — заместитель мэра посетила пострадавшую и подтвердила оказание всей необходимой помощи.

В Сочи завершился основной период ЕГЭ-2026, который принес городу рекордный результат за всю историю: 40 выпускников получили 100 баллов, а две школьницы стали двухсотбалльницами. За высокие достижения предусмотрены выплаты — 50 тыс. руб. выпускникам и 100 тыс. — их наставникам.

Росавиация до 26 августа ввела временные ограничения на транзитные полеты через московский авиаузел, запретив гражданским судам пересекать районы Шереметьево, Внуково и Домодедово без посадки и снизив предельную высоту. Это затронет рейсы из Северо-Запада на юг (например, Петербург—Сочи), которым придется облетать столицу через Ярославль и Нижний Новгород.

С начала 2026 года Сочи принял более 3,6 млн туристов, и в преддверии традиционно загруженного августа все городские службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности и бесперебойной работы инфраструктуры. В целом Краснодарский край посетили уже 7,3 млн отдыхающих.