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Худрука театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют

Российского актера и художественного руководителя петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют. Об этом ТАСС сообщил сын артиста.

Актера Дмитрия Поднозова не стало 20 июля

Актера Дмитрия Поднозова не стало 20 июля

Фото: Пресс-служба театра «Особняк»

Актера Дмитрия Поднозова не стало 20 июля

Фото: Пресс-служба театра «Особняк»

По его словам, сейчас семья решает организационные вопросы. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Дмитрий Поднозов скончался 20 июля на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял петербургский театр «Особняк» и был известен по многочисленным театральным работам и ролям в кино и сериалах.

Карина Дроздецкая

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