Худрука театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют

Российского актера и художественного руководителя петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют. Об этом ТАСС сообщил сын артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актера Дмитрия Поднозова не стало 20 июля

Фото: Пресс-служба театра «Особняк» Актера Дмитрия Поднозова не стало 20 июля

Фото: Пресс-служба театра «Особняк»

По его словам, сейчас семья решает организационные вопросы. Дата и место прощания будут объявлены позже.

Дмитрий Поднозов скончался 20 июля на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял петербургский театр «Особняк» и был известен по многочисленным театральным работам и ролям в кино и сериалах.

Карина Дроздецкая