Худрука театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют
Российского актера и художественного руководителя петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова кремируют. Об этом ТАСС сообщил сын артиста.
Актера Дмитрия Поднозова не стало 20 июля
Фото: Пресс-служба театра «Особняк»
По его словам, сейчас семья решает организационные вопросы. Дата и место прощания будут объявлены позже.
Дмитрий Поднозов скончался 20 июля на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял петербургский театр «Особняк» и был известен по многочисленным театральным работам и ролям в кино и сериалах.