Орловскому производителю проволоки вернули иск к Минобороны на 584 млн

Арбитражный суд Орловской области отказал местному ООО «Орметиз» Евгения Коржавых в предоставлении отсрочки уплаты госпошлины и вернул иск к Федеральному государственному автономному учреждению «Управление имуществом специальных проектов» Министерства обороны РФ. Об этом говорится в картотеке арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Чучадеев / Коммерсантъ Фото: Владимир Чучадеев / Коммерсантъ

Сумма требований — 583,8 млн руб. Пока компания не подала повторный иск и не обжаловала итоги этого дела, инициированного в июне.

Это уже второй крупный судебный спор между сторонами. В январе 2026 года «Орметиз» обратился в арбитраж с иском к тому же учреждению на 310,9 млн руб. Компания требует взыскать 301,7 млн руб. задолженности по договору поставки от 22 декабря 2023 года, а также неустойку за просрочку исполнения обязательств. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании, к участию в процессе привлечена прокуратура Орловской области. Очередное заседание назначено на 17 августа.

Общая сумма итоговых претензий — 885 млн руб. Ранее стороны участвовали в еще одном совместном деле, где ответчиком выступала небольшая компания из Тольятти, однако сумма исковых требований была символической — 83 тыс. руб.

По данным Rusprofile, ООО «Орметиз» зарегистрировано в Орле в 2001 году. С момента основания компания занимается производством изделий из проволоки и пружин. Правопредшественником является ООО «Промтехснаб», принадлежащее Оксане Радионовой. Гендиректор и учредитель «Орметиза» — Евгений Коржавых. В 2022 году выручка ООО «Орметиз» составила 1,1 млрд руб., что на 3,3% ниже показателя 2021 года. Чистая прибыль снизилась более заметно — на 32,5%, до 25,9 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. По собственным данным, является партнером «Северсталь-Метиз», АО «БМК», «ММК-Метиз», Белорусского металлургического завода и других. Производственные мощности включают линии по выпуску проволоки, печи для отжига, линии по производству одноосновной и двухосновной колючей проволоки, канатных и текстильных строп, стальной проволочной фибры.

Активность компании включает 139 арбитражных дел на общую сумму около 2,5 млрд руб., в которых «Орметиз» чаще всего выступает истцом (106 завершенных).

Анна Швечикова