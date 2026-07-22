На капремонт центрального бассейна в Мурманске направят 1,2 млрд рублей

Власти Мурманской области объявили конкурс на капитальный ремонт центрального плавательного бассейна на улице Челюскинцев в Мурманске. Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей, следует из данных ЕИС «Закупки», на которые ссылается РБК.

Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и конструкции здания, инженерные сети, входные группы, обновить фасад, заменить подпорные стены, благоустроить прилегающую территорию и выполнить другие работы. Победителя конкурса планируют определить 11 августа, а завершить ремонт необходимо до 30 ноября 2027 года.

Центральный плавательный бассейн, открытый в 1966 году, является единственным в Мурманской области с дорожками длиной 50 метров. В 2025 году его закрыли на капитальный ремонт после выявления ухудшения состояния чаши бассейна. До окончания работ спортсменов и посетителей перераспределили в другие спортивные объекты города.

Карина Дроздецкая