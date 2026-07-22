Время полета в Сочи увеличится из-за новых ограничений Росавиации

Росавиация ввела временные ограничения на транзитные полеты гражданской авиации через район московского авиаузла. Согласно извещению для пользователей воздушного пространства, до 26 августа запрещено выполнять транзитные полеты через районы аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово. Кроме того, для гражданских воздушных судов снизили предельную высоту полетов. Новые правила затронут рейсы, которые ранее пересекали воздушное пространство столицы без посадки, в том числе маршруты на юг России, включая Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Ограничения не распространяются на пассажиров, совершающих перелеты с пересадкой в Москве. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что транзит через столичные аэропорты продолжает работать в прежнем режиме. Изменения касаются только самолетов, которые следовали через московскую воздушную зону без выполнения посадки.

По данным АТОР, новые правила затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы из Северо-Западного федерального округа на юг страны, а также часть азиатских авиакомпаний, использовавших российское воздушное пространство для полетов в Европу.

Авиаэксперт Олег Пантелеев сообщил, что ранее маршрут Санкт-Петербург — Сочи проходил через московский авиаузел. Теперь воздушным судам придется выполнять обход севернее и восточнее столицы, через районы Ярославля и Нижнего Новгорода.

По оценке вице-президента АТОР Артура Мурадяна, для большинства маршрутов изменения окажутся незначительными. Время полета может увеличиться примерно на пять минут, а в отдельных случаях — на 20–30 минут. Существенного влияния на пассажиров российских авиакомпаний эти изменения, по его мнению, не окажут.

При этом на более протяженных маршрутах увеличение времени полета будет заметнее. По расчетам Олега Пантелеева, до 2022 года расстояние между Санкт-Петербургом и Сочи по прямой составляло около 2 тыс. км. После изменения маршрутов из-за ограничений на юге страны оно увеличилось примерно до 2,4 тыс. км. С учетом нового обхода московской воздушной зоны протяженность маршрута может достигнуть около 2,6 тыс. км.

Дополнительные 200 км увеличат продолжительность рейса Санкт-Петербург — Сочи примерно на 15 минут. По оценке эксперта, на каждый такой рейс потребуется около 600 кг дополнительного авиатоплива. Он также отметил, что более поздний набор высоты и раннее снижение самолета приведут к дополнительному расходу топлива, однако эти изменения не окажут критического влияния на работу авиакомпаний.

Мария Удовик