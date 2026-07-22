Губернатор Мурманской области предложил ввести гибкие тарифы на ж/д перевозки грузов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ввести гибкие тарифы на железнодорожные перевозки грузов в Мурманск. По его мнению, это поможет привлечь инвесторов, увеличить грузопоток через порт и ускорить развитие Трансарктического транспортного коридора.

С инициативой глава региона выступил на заседании круглого стола в Совете Федерации, посвященном развитию Северного морского пути.

Господин Чибис отметил, что небольшие скидки на железнодорожные тарифы сделают Мурманский транспортный узел более привлекательным для бизнеса и позволят создать дополнительный резерв пропускной способности инфраструктуры.

«Для того чтобы частные инвесторы активнее шли в порт, необходима небольшая скидка на железнодорожный тариф»,— заявил губернатор.

По словам главы региона, Мурманский транспортный узел остается одним из ключевых объектов Арктической зоны России. Сейчас на него приходится более половины объема перевалки грузов в арктическом регионе страны. Предложения по развитию узла и тарифному стимулированию планируется включить в проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

Карина Дроздецкая