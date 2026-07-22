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Бастрыкин хочет знать, кто избил 19-летнего жителя Ярославля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления доложить об обстоятельствах избиения 19-летнего жителя Ярославля. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Предварительно установлено, что двое несовершеннолетних подростков 17 июля на улице Чайковского избили общего знакомого из-за личной неприязни. Пострадавший с травмами головы был госпитализирован.

Господину Бастрыкину будет доложено сначала об установленных обстоятельствах, а затем — о результатах расследования дела.

Алла Чижова

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