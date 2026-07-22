На капремонт и безопасность школ Свердловской области направят 2,8 млрд рублей

В Свердловской области на капитальный ремонт и повышение комплексной безопасности школ и детских садов будет направлено более 2,8 млрд руб. из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По его словам, в 2026–2027 годах капитально отремонтируют 16 школ и детских садов в 16 муниципальных образованиях. В 8 учреждениях работы выполнят уже в этом году, еще 8 объектов — двухлетнего цикла. Общая стоимость ремонтных работ составит более 2,3 млрд руб.

На обеспечение антитеррористической защищенности 82 образовательных учреждений в 18 муниципалитетах власти направят 150 млн руб. Средства пойдут на организацию видеонаблюдения, наружного освещения и установку систем контроля доступа. Еще 350 млн руб. получат 86 школ и детсадов в 25 муниципальных образованиях на другие меры комплексной безопасности.

«Модернизация образовательной инфраструктуры — это одна из составляющих долгосрочной стратегии развития региона. В этом году будут сданы 2 новые школы, строятся еще 7. Новые учреждения строим с учетом существующих требований безопасности»,— сообщил губернатор.

Полина Бабинцева