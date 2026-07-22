В Шахтах ликвидируют очаги тления на мусорном полигоне

На мусорном полигоне в Шахтах продолжается ликвидация последствий возгорания отходов. Открытое горение отсутствует, однако задымление сохраняется, сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антонина Пшеничная Фото: Антонина Пшеничная

Площадь очагов тления составляет около 150 кв.м. На объекте в непрерывном режиме ведется послойная пересыпка инертным грунтом. К работам привлечены 10 единиц техники и 10 человек личного состава.

По итогам выезда на место принято решение увеличить количество задействованной техники, в том числе привлечь дополнительные водоналивные машины для непрерывного пролива очагов тления.

Мария Хоперская