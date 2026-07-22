Черноземье 22.07.2026, 18:03 Официальные курсы валют ЦБ на 23 июля Австралийский доллар 54,9094 Английский фунт 104,9376 Белорусский рубль 27,1457 Гонконгский доллар* 10,0077 Дирхам ОАЭ 21,3684 Доллар США 78,4756 Евро 89,6034 Индийская рупия** 81,3434 Казахстанский тенге** 16,7115 Канадский доллар 55,6762 Китайский юань 11,5782 СДР 106,6217 Сингапурский доллар 60,7820 Турецкая лира* 16,6418 Украинская гривна* 17,5282 Шведская крона* 81,1001 Швейцарский франк 96,6567 Японская иена** 48,1003 *За 10. **За 100.