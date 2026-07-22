Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 23 июля

Австралийский доллар 54,9094
Английский фунт 104,9376
Белорусский рубль 27,1457
Гонконгский доллар* 10,0077
Дирхам ОАЭ 21,3684
Доллар США 78,4756
Евро 89,6034
Индийская рупия** 81,3434
Казахстанский тенге** 16,7115
Канадский доллар 55,6762
Китайский юань 11,5782
СДР 106,6217
Сингапурский доллар 60,7820
Турецкая лира* 16,6418
Украинская гривна* 17,5282
Шведская крона* 81,1001
Швейцарский франк 96,6567
Японская иена** 48,1003

*За 10. **За 100.