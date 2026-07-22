Ярославцев предупредили о грозе с ливнем

В Ярославской области в ближайшие один – три часа начнется гроза с ливнем и градом. Об этом предупреждает областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

При грозе ожидается ветер с порывами 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток 22 июля. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются в регионе и 23 июля.

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном. Избегайте нахождения на открытой местности и около водоемов»,— призвало МЧС.

В ночь с 21 на 22 июля в областной столице прошел сильный ливень, результатом которого стало затопление дорог и подземного перехода на Ярославле - Главном, прерывание вещания телеканала и дорожный провал.

Алла Чижова