В Рыбинске задержали семейную пару наркозакладчиков

Полицейские задержали семейную пару, которая приехала в Рыбинск для оборудования тайников с наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Подозреваемые, 36-летний мужчина и 37-летняя женщина, были замечены полицейскими на улице Бурлацкой. В ходе досмотра у них обнаружили 30 свертков с наркотиками общим весом 130 граммов, которые планировалось разложить по тайникам. В это же время в автомобиле семейной пары находился их малолетний ребенок. По словам матери, он спал.

До этого пара успела оборудовать четыре оптовые закладки на улице Магистральной в Ярославле. Полицейские изъяли содержимое и отправили на исследование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а мужчину задержали.

Алла Чижова