В Черноземье 24 июля ожидается теплая и дождливая погода, до +23°C

В пятницу, 24 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +15°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем поднимется до +23°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +17°C, днем температура составит +19°C, вечером останется на уровне +19°C, а ночью понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +18°C, днем — +23°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +18°C, вечером сохранится на уровне +18°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +17°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +20°C, вечером будет +19°C, а ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова