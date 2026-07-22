Дрозденко заработал 10 млн рублей за 2025 год

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в 2025 году заработал 10 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте ЦИК. При этом на счетах главы региона при подаче документов в избирком оставалось 15,7 млн рублей. В 2021 году заработок господина Дрозденко составлял 4,8 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На главу 47-го региона оформлено пять транспортных средств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ На главу 47-го региона оформлено пять транспортных средств

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Сейчас на главу 47-го региона оформлено пять транспортных средств. Это внедорожник Land Rover Defender, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE и снегоход Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE. Также у него есть два прицепа. Недвижимого имущества у него нет. Также чиновник указал, что владеет 22 акциями АО «Племенной завод "Агро-Балт"».

Господин Дрозденко баллотируется в Госдуму от «Единой России» под первым номером в составе региональной группы №39, в которую включены территории Ленинградской и Псковской областей. Также кандидатами в этом парт-списке идут глава Псковской области Михаил Ведерников и депутат Госдумы Ольга Занко.

Константин Леньков