В Ростове новые камеры зафиксировали около 17 тысяч потенциальных нарушений ПДД

В Ростовской области продолжается установка комплексов фотовидеофиксации «Азимут» в рамках концессионного соглашения между министерством транспорта региона и компанией «Урбантех-СЗ». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По словам министра транспорта области Алены Беликовой, первая партия из восьми комплексов размещена в Ростове-на-Дону. Устройства фиксируют нарушения правил дорожного движения и передают материалы в федеральную информационную систему МВД России «Паутина». С начала работы камеры зафиксировали около 17 тыс. потенциальных нарушений ПДД.

Системы «Азимут» выявляют превышение скорости, выезд на встречную полосу, неправильное расположение транспортного средства на проезжей части, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем, а также нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

Соглашением предусмотрена установка тысячи комплексов по всему региону. На дорогах области уже смонтировано 110 устройств. Комплексы устанавливаются за счет средств инвестора, а после ввода в эксплуатацию переходят в собственность правительства Ростовской области.

В настоящее время в Ростове-на-Дону работают восемь комплексов на улице Интернациональная, д. 36; проспекте Шолохова, д. 45; улицах Малиновского, д. 11 (перекресток проспекта Стачки и улицы Малиновского); улицах Станиславского, д. 46; Профсоюзная, д. 58; Мичуринская, д. 16 и д. 43; проспект Стачки, д. 234-32 (перекресток улицы Малиновского и проспекта Стачки).

Константин Соловьев