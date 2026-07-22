Компанию «Зерногрупп» в Ставрополе признали банкротом с долгом 121 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал зерновую компанию «Зерногрупп» банкротом с долгом более 121 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Суд удовлетворил заявление акционерного общества «Бутурлиновский мелькомбинат» о признании несостоятельным ООО «Зерногрупп». Компания занимается оптовой торговлей мукой и макаронными изделиями в Ставрополе. В отношении компании открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре сроком до 15 января 2026 года.

Суд установил, что задолженность ставропольского предприятия перед воронежским кредитором составляет 121,8 млн руб. Требования АО «Бутурлиновский мелькомбинат» включены в третью очередь реестра требований кредиторов: 89,7 млн руб. — основной долг; 31,8 млн руб. — неустойка (будет учитываться в группе финансовых санкций).

Конкурсным управляющим должника утвержден Случевский Александр Михайлович, член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих.

Согласно решению суда, на руководство обанкротившейся компании возложена обязанность в течение трех дней передать новому управляющему всю бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, а также материальные и иные ценности.

В рамках процедуры банкротства Александру Случевскому предстоит провести глубокий анализ финансово-хозяйственной деятельности «Зерногрупп». Суд обязал его представить мотивированные заключения по следующим направлениям: Проверка признаков преднамеренного банкротства. Анализ всех сделок компании, совершенных за три года до возбуждения дела о несостоятельности.

Оценка оснований для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

С самой компании-должника дополнительно взыскано 100 тыс. руб. судебных расходов по оплате госпошлины в пользу кредитора. Решение подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в месячный срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Тат Гаспарян