Сочинский нацпарк и Кавказский заповедник вошли в топ-10 по посещаемости

Сочинский национальный парк по итогам первого полугодия 2026 года вошел в число самых посещаемых особо охраняемых природных территорий федерального значения в России. За январь—июнь парк посетили почти 1,8 млн человек, что позволило ему занять третье место в общероссийском рейтинге. Кавказский государственный природный биосферный заповедник также вошел в десятку наиболее востребованных природных территорий страны, приняв 280 тыс. посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

По данным Росзаповедцентра Минприроды России, в первом полугодии 2026 года федеральные заповедники, национальные парки и заказники посетили более 9 млн человек. Самой популярной особо охраняемой природной территорией стал национальный парк «Лосиный остров» в Московской области, который за шесть месяцев посетили более 2,2 млн человек. Второе место занял Кисловодский национальный парк в Ставропольском крае, где побывали 2,07 млн человек.

Сочинский национальный парк расположился на третьей строчке рейтинга с показателем почти 1,8 млн посетителей. В десятку самых посещаемых особо охраняемых природных территорий также вошли национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области, который посетили 412 тыс. человек, и национальный парк «Красноярские Столбы» в Красноярском крае с показателем 406 тыс. посетителей.

Высокий туристический интерес сохранился и к Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику. За первые шесть месяцев текущего года его посетили 280 тыс. человек. Следом в рейтинге расположился национальный парк «Приэльбрусье», который принял 278 тыс. гостей.

Кроме того, в перечень наиболее востребованных особо охраняемых природных территорий федерального значения вошли национальный парк «Таганай» в Челябинской области и Ялтинский горно-лесной заповедник в Республике Крым. Каждый из этих природных комплексов за первое полугодие посетили более 100 тыс. человек.

Мария Удовик