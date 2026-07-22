Мэр Ярославля прокомментировал провал дороги на Угличской

В Ярославле начались ремонтно-восстановительные работы на месте обрушения дорожного полотна на пересечении улиц Угличской и Чехова. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

О провале местные жители сообщили днем 22 июля в соцсетях. По словам господина Молчанова, причиной стал сильный ливень, выявивший дефект на участке сети ливневой канализации. В результате подмыва грунта асфальтобетонное покрытие просело.

Участок в настоящее время огорожен. На месте работают специалисты организации «Ремонт и Обслуживание Гидросистем». Сначала они устранят дефект на трубопроводе, а потом проведут засыпку котлована и восстановят асфальт.

«Я взял ситуацию под личный контроль и поставил задачу перед ответственными службами завершить работы в кратчайшие сроки. По информации от ответственной организации, на полное устранение последствий аварии потребуется примерно 10 дней»,— написал мэр Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате ночного ливня затопленными оказались улицы и переход на железнодорожном вокзале в Ярославле, а областной телеканал приостановил вещание из-за повреждения оборудования.

Алла Чижова